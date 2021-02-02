Общество

Сегодня мы отмечаем день воинской славы — «главарь» «ЛНР» рассказал о знаковом дне

Пасечник вспомнил Сталинградскую битву

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Так называемый «главарь» «ЛНР» Леонид Пасечник сегодня, второго февраля, решил обратить к жителям «республики» с новым заявлением. Он решил вспомнить Сталинградскую битву, именно в этот день было разгромлены войска Германии под городом.

Он отметил, что сегодня отмечается день военной славы, пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу боевика в одной из социальных сетей.

«Сегодня мы отмечаем день воинской славы Российской Федерации – 78 годовщину разгрома солдатами СССР фашистстких соединений в Сталинградской битве. Эта победа стала настоящий переломным момент в Отечественной войне. Низкий поклон ветеранам за проявленный героизм. Вечная память тем людям, которые не смогли вернуться с этой войны», — заявил Пасечник.

На данный момент пользователи еще не успели прокомментировать этот пост в социальных сетях. Сейчас пост собрал только несколько перепостов и лайков, однако никто не прокомментировал высказывания Пасечника.

Ранее мы сообщали, что Станица Луганская работает с новыми ограничениями.

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