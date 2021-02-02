На это не нужно обращать внимания — в минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара

Сергей Марченко о курсе украинской гривны

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В последнее время курс доллара то незначительно опадает, то незначительно поднимается. Чего ожидать дальше рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что на данный момент с курсом гривны ничего не происходит. Марченко заявил, что рыночное ценообразование на курсовом рынке, когда нет никакого влияния со стороны является нормальной практикой. В тое время он добавил, что НБУ активно работает с интервенциями, если это необходимо, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Сергей Марченко также дал прогноз относительно того, чего ожидать от украинской валюты в дальнейшем. Он предполагает, что значительных скачков не будет.

«Риски того, что могут быть резкие колебания, на сегодня отсутствуют. Нет оснований считать, что гривна должна или сильно укрепиться, или сильно девальвировать. Могут быть незначительные колебания в пределах 10% — и это нормально. Я думаю, в принципе на это не нужно обращать внимания, и всем спекулянтам, которые хотели на этом рынке заработать, сейчас может быть неинтересно», — заявил министр.

Ранее мы сообщали, что цены в Украине неумолимо растут.