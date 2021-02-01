Общество

Январь — самый трагический месяц эпидемии в США: шокирующие цифры

Всего с начала эпидемии от коронавируса умерло 441 319 американцев

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По данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, январь — самый трагический месяц эпидемии в США, в результате которого от COVID-19 погибло более 95000 человек. Пере этим рекорд был зафиксирован в декабре, когда от коронавируса погибло более 77000 человек.

Всего с начала эпидемии от коронавируса умерло 441319 американцев, из них 1914 — в воскресенье. Это самый трагический баланс смертей среди всех стран мира, пишет УРА-Информ.

Впервые почти за два месяца количество людей, госпитализированных из-за COVID-19, упало ниже 100 000 в США. В воскресенье их было около 95 тысяч.

Несмотря на эти положительные данные и снижение числа ежедневных случаев SARS-CoV-2, Вашингтонский университет в Сиэтле прогнозирует, что примерно 120 000 американцев умрут от COVID-19 в следующие два месяца.

Эпидемиологи призывают жителей США не терять бдительность, несмотря на ускорение процесса вакцинации, и продолжать носить маски. Со вторника вступает в силу федеральное обязательство носить их при поездках между штатами.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили в воскресенье, что американцам уже было введено более 31 123 299 доз вакцины против Covid-19. Используются препараты компаний Pfizer / BioNTech и Moderna.

Ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса в Украине должна начаться в середине февраля.

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