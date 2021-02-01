В ОРДО мошенники выманивают деньги у пенсионеров: что нужно знать

Мошенники используют различные способы

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Мошенники работают практически везде и ОРДО не исключение. При этом именно здесь больше всего страдают пенсионеры. Все из-за того, что те получают украинскую пенсию.

Одним из главных приемов мошенников является звонок из кол-центра украинского банка. Мошенник выдает себя за оператора и просит пенсионера назвать ФИО, номер карточки и пароль Доверчивые старшие люди называют всю информацию, ведь думают, что звонят с банка. Спустя же несколько минут начисленная пенсия снимается с карты, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Также в «республике» действуют еще две схемы. Первая это – «пенсия под ключ». Пожилым людям предлагают «услугу», с помощью которой, компания может без присутствия даже пенсионера оформить пенсию в Украине или обновить данные, которые раз в год требуют украинские банки. При этом нужно предоставить документы и заплатить аванс, в итоге лучшем случае пенсионерам вернут документы, и то за это необходимо будет доплатить.

Второй вариант «мы вас быстро довезем». Украинских пенсионеров собирают для поездки в Украину по пенсию или подачи документов через территорию России. Стоит все это 7 000 рублей. При этом дальше берется аванс, но в итоге в назначенное время автобус просто не приезжает.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО российскую вакцину официально не завезут.