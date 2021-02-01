«Спутник V» уже в ОРДЛО: там показали, как Пушилин вакцинировался от COVD-19

Главарь «ДНР» Денис Пушилин вакцинировался препаратом в Центральной городской клинической больнице № 6

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Главе временно неподконтрольного Украине Донбасса Денису Пушилину сделали прививку от коронавирусной инфекции нового поколения российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «администрацию» Пушилина.

Известно, что главарь «ДНР» Денис Пушилин вакцинировался препаратом в Центральной городской клинической больнице № 6 города Донецка.

Стоит напомнить, что вчера на неподконтрольные территории восточной Украины завезли несколько тысяч доз вакцины «Спутник V» из Российской Федерации. Сегодня там стартовала вакцинация. На данный момент прививку от коронавирусной инфекции делают в 10 медицинских учреждениях. Также российская вакцина была доставлена и в Луганск.

Ранее сообщалось, что в начале января Украина предоставила техническую заявку на привлечение к так называемой первой волне вакцинации с использованием вакцин производства Pfizer-BioNTech.