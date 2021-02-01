Сегодня стартует регистрация на ВНО: что нужно знать

Регистрация продлится до 5 марта

Время чтения: 51 Секунд

Уже сегодня, первого февраля, в первый день последнего месяца зимы, в Украине стартует регистрация на внешнее независимое оценивание 2021 года. Перед этим у учеников школ уже была возможность пройти пробное тестирование.

«Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта», — пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Министерства образования и науки.

При этом, до 30 апреля все участники, которые прошли регистрацию, смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуски. На них будет отображено место проведения тестирований и время.

Отметим, что основная сессия ВНО стартует 21 мая. В этот день пройдет тестирование по химии, на 24 мая запланированы иностранные языки — испанский, немецкий, французский, а на 25 мая – английский. 28 мая – математика и математика (задания уровня стандарта). Первого июня состоится ВНО по украинскому языку и украинскому языку с литературой. 4 июня — история Украины, 7 июня — физика, 10 июня — биология, 15 июня основная сессия завершится ВНО по географии.

Результаты будут доступны на страницах участников до 30 июня.

Ранее мы сообщали, что ждет украинцев с февраля.