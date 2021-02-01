Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане: там зафиксировали первую вспышку коронавируса

Журналистам члены группы не давали никаких комментариев

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Делегация Всемирной организации здравоохранения посетила оптовый рынок морепродуктов Хуанань, который находиться в Ухане, где была зафиксирована первая вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Команда ВОЗ посетила местный рынок в условиях усиленной безопасности. Также возле забора вокруг рынка в Ухане установили дополнительное ограждение

Стоит отметить, что рынок закрыт еще с начала 2020 года, когда началась пандемия.

Журналистам члены группы не давали никаких комментариев.

«Сегодня еще одно важное посещение – рынок морских продуктов Хуанань – места, с которым ассоциируется большое количество случаев инфицирования, о которых ранее сообщалось», – написал в Twitter член делегации Питер Дашак.

При этом, он отметил, что для экспертов ВОЗ было крайне информативно увидеть схему местного рынка, с которого началась пандеми, и пообщаться с персоналом.

Ранее сообщалось, что в США, Великобритании и Европейском Союзе уже на полную идет вакцинация от коронавирусной инфекции. В тоже время в Украине вакцинация должна начаться в феврале.