Общество

В аэропорту «Борисполь» начали делать экспресс-тесты: что нужно знать

Помимо выявления антигена также можно сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию

Время чтения: 42 Секунд

В украинском аэропорту «Борисполь» начали делать экспресс-тесты на определение антигена коронавирусной болезни нового поколения. Отмечается, что результат теста можно получить уже через 20 минут. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УРА-Информ.

Также там отметили, что справку о наличии антигена выдают на украинском и английском языках.

Данная услуга стоит примерно 700 грн – 800 грн.

В пресс-службе рассказали, где находиться пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию нового поколения. Он находится на втором этаже терминала D. Известно, что пункт работает круглосуточно.

Помимо выявления антигена также можно сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что такая услуга обойдеться гражданам от 890 грн до 1400 грн. Стоимость услуги зависит от выбранной лаборатории.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что мутация британского коронавируса достигла 70 стран. Это состояние 25 января — на 10 стран больше, чем баланс по состоянию на 12 января.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

ВОЗ: британская мутация вируса достигла 70 стран

Новая мутация продолжает распространяться

«ДНР» готовится к весеннему призыву: жители ОРДО категорически против

Призыв должен начаться уже совсем скоро

Как выбрать подарки на День Святого Валентина?

Праздник, который все любили в школе, не менее важен и во взрослой жизни.

Новые ограничения в Европе: в Словакии запрещено покидать дом

Однако есть несколько исключений

Совсем уже озверели — жители ОРДО жалуются на повышение тарифов на коммуналку

С февраля придется платить за коммуналку на 17 процентов больше, чем ранее

Очередное обдиралово — жители ОРДО отреагировали на новые штрафы в «республике»

За отсутствие «талона» о техосмотре автомобиля можно попасть даже в арест

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap