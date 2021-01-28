В аэропорту «Борисполь» начали делать экспресс-тесты: что нужно знать

Помимо выявления антигена также можно сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию

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В украинском аэропорту «Борисполь» начали делать экспресс-тесты на определение антигена коронавирусной болезни нового поколения. Отмечается, что результат теста можно получить уже через 20 минут. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УРА-Информ.

Также там отметили, что справку о наличии антигена выдают на украинском и английском языках.

Данная услуга стоит примерно 700 грн – 800 грн.

В пресс-службе рассказали, где находиться пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию нового поколения. Он находится на втором этаже терминала D. Известно, что пункт работает круглосуточно.

Помимо выявления антигена также можно сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что такая услуга обойдеться гражданам от 890 грн до 1400 грн. Стоимость услуги зависит от выбранной лаборатории.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что мутация британского коронавируса достигла 70 стран. Это состояние 25 января — на 10 стран больше, чем баланс по состоянию на 12 января.