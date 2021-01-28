Общество

«Она опасна, ее нельзя использовать», — «власти» Крыма о воде на территории полуострова

Из-за ситуации в Крыму относительно водоснабжения, страдает и фермерство, так как нечем поливать засаженные поля

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Депутат нелегитимной российской Госдумы, а также «экс-прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что состояние питьевой воды на полуострове просто ужасное и ее невозможно и не стоит пить. Об этом она сообщила пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.

Она отметила, что водоснабжение в Крыму дают по расписанию. Даже та вода, что подается воняет и ржавая.

«Но вопрос стоит даже в элементарном праве людей на хозяйственные нужды — помыть ребенка, помыть посуду, покупаться, смыть унитаз (извиняюсь за такие подробности). И этого тоже уже нет. Ее нельзя использовать в таких целях, в которых люди привыкли использовать воду из-под крана. Она опасна, люди заболевают разными кожными болячками, инфекционными кишечными расстройствами» — добавила чиновница.

Помимо этого, она добавила, что из-за ситуации в Крыму относительно водоснабжения, страдает и фермерство, так как нечем поливать засаженные поля.

«Если раньше в Северо-Крымском канале были специальные сооружения, которые воду доставляли до сельскохозяйственных полей и пресной водой поливали поля, то сейчас такой возможности нет. Все высохло, ничего выращивать невозможно, фермеры страдают, терпят убытки, земля портится. Одним словом, без воды, конечно, никуда» — резюмировала чиновница.

Ранее сообщалось, что в связи со сложившейся политической ситуации в РФ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не очаровываться украинцев российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным из-за которого начались протесты по всей территории РФ. Кулеба напомнил его высказывание об оккупированном Россией Крыме.

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