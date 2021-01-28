«ДНР» готовится к весеннему призыву: жители ОРДО категорически против

Призыв должен начаться уже совсем скоро

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Похоже, что так называемые «власти» ОРДО начали активную подготовку к началу весеннего призыва в «республике».

При этом еще осенью была запущена информационная подготовка по этому вопросу и она показала, что местные жители не просто этого не хотят, они категорически против призыва. На данный момент «военные комиссариаты ДНР» начали процесс постановки на воинский учет несовершеннолетних жителей «республики» мужского пола в год достижения ими 17-летнего возраста, то есть, 2004 года рождения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«С одной стороны «власти» прекрасно понимают: призыв срочников «гладко» в любом случае не пройдет, народное недовольство, вплоть до волнений, будет в любом случае, и начать поэтому решили с 17-летних, как наиболее «послушных» и менее требовательных. Почему так поступают, тоже понятно: «кадровый голод» в воинских частях – запредельный, а условия службы – неудовлетворительные, поэтому контрактников заманить на нее весьма сложно, значит, нужно что-то думать на будущее – кем затыкать эти «дыры», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на повышение тарифов на коммуналку.