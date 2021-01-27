Очередное обдиралово — жители ОРДО отреагировали на новые штрафы в «республике»

За отсутствие «талона» о техосмотре автомобиля можно попасть даже в арест
Совсем недавно «власти» ОРДО заявили, что вводят новые штрафы в «республике». Речь идет о штрафах за отсутствие «талона» о техосмотре автомобиля.
При этом, за отсутствие «талона» могут не только наложить штраф или забрать автомобиль на штрафплощадку, но и также арестовать на 15 суток. Местные жители в социальных сетях поделились своим мнением по поводу новых инициатив местных «чиновников», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
«Зарплаты у людей по 6−8 тыс. А ТО 5тыс. Еще и 15 суток если своего жигуленка, на котором раз в год на рынок выезжаешь за картошкой, на ТО не пригнал», — жалуется один из местных жителей.
Другой отмечает, что «власти» продолжают заниматься обдираловом обычного народа.
«Очередное обдиралово, дороги сначала сделайте и людям достойные зарплаты!!!» – пишет другой участник дискуссии.
Другие отмечают, что просто будут ходить пешком из-за такой ситуации.
«Машину в гараж! Пешком буду ходить! Для здоровья полезно!» – заявил местный житель.
Напомним, что с первого февраля в ОРДО также поднимут оплаты за коммуналку.