Общество

Очередное обдиралово — жители ОРДО отреагировали на новые штрафы в «республике»

За отсутствие «талона» о техосмотре автомобиля можно попасть даже в арест

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Совсем недавно «власти» ОРДО заявили, что вводят новые штрафы в «республике». Речь идет о штрафах за отсутствие «талона» о техосмотре автомобиля.

При этом, за отсутствие «талона» могут не только наложить штраф или забрать автомобиль на штрафплощадку, но и также арестовать на 15 суток. Местные жители в социальных сетях поделились своим мнением по поводу новых инициатив местных «чиновников», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Зарплаты у людей по 6−8 тыс. А ТО 5тыс. Еще и 15 суток если своего жигуленка, на котором раз в год на рынок выезжаешь за картошкой, на ТО не пригнал», — жалуется один из местных жителей.

Другой отмечает, что «власти» продолжают заниматься обдираловом обычного народа.

«Очередное обдиралово, дороги сначала сделайте и людям достойные зарплаты!!!» – пишет другой участник дискуссии.

Другие отмечают, что просто будут ходить пешком из-за такой ситуации.

«Машину в гараж! Пешком буду ходить! Для здоровья полезно!» – заявил местный житель.

Напомним, что с первого февраля в ОРДО также поднимут оплаты за коммуналку.

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