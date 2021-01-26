Передача пленных из ОРДЛО: дата до сих пор неизвестна

С начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло

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На данный момент ведется работа над односторонней передачей военнопленных из территорий ОРДЛО на подконтрольную территорию государства. Точная дата пока что неизвестна. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Телеграме, передает УРА-Информ.

Денисова утверждает, что в отношении некоторых лиц, среди тех кого планируют передать украинской стороне, еще до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах.

«Поэтому количество и кого именно вернут — неизвестно», — подчеркнула омбудсмен.

Стоит отметить, что близкие люди и родители удерживаемых лиц не выходили с ними на связь. Их место пребывания неизвестно.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Российской Федерации заявило, что по их данным, гражданство РФ в 2020 году получили 409 550 украинцев.