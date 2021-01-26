Общество

Нету данных, что вакцина снижает риск передачи COVID-19, — ВОЗ

ВОЗ также предварительно не рекомендовали вводить так называемые COVID-паспорта

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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пока еще нету достоверных доказательств, что любая вакцина против коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 минимизирует риски передачи инфекции SARS-CoV-2. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «France24».

К таким выводам пришла стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Собственно говоря, именно по этому в организации не настаивают на обязательной вакцинации населения.

«Именно из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции пока мы не рекомендуем вакцинацию COVID-19 путешественникам», – отмечается в сообщении.

При этом, люди, которые относятся к группам высокого риска и планируют путешествовать, должны быть включены в приоритетные программы вакцинации от коронавирусной болезни.

Ранее сообщалось, что по состоянию на понедельник, 25 января, ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 не позволяет ослаблять карантинные ограничения по территории всего государства. Самая худшая эпидемиологическая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений наблюдается в Запорожской, Николаевской и Черновицкой областях. 

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