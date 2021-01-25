Новый рекорд Илона Маска: SpaceX запустила ракету с огромным количеством спутников

Ракета Falcon отправила на орбиту одновременно 143 спутника

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Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX установила очередной мировой рекорд по количеству спутников, которые были запущены в космос одновременно. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается. что ракета Falcon отправила на орбиту одновременно 143 спутника.

Известно, что запуск спутников был осуществлен с космодрома во Флориде, США. В партии из 143 спутников, запущенных в космос, были аппараты самых разных габаритов. Они предназначены для выполнения самых разных задач.

Стоит отметить, что компания Илона Маска побила рекорд индийской ракеты. Тогда в 2017 году Индия отправила в космос сразу 104 спутника.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила на орбиту Земли очередные спутники Starlink. Это также первый запуск американской компании, который состоялся в 2021 году.