Общество

Долой локдаун: в Чехии открылись сотни баров и ресторанов в знак протеста

Соучредители движения «мертвый пес» считают, что чешские министры должны уйти в отставку из-за неправильного пути, который они выбрали для борьбы с коронавирусной инфекции на территории государства

Время чтения: 42 Секунд

В протестной акции против жесткого локдауна в Чехии сотни баров и ресторанов открылись. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на DW.

Стоит отметить, что организатором данной акции протеста стала инициатива Chcipl pes. Это словосочетание переводится как «мертвый пес». Само название движения намекает на несогласие с политикой, которую ведет чешское правительство. В Чехии ввели систему электронного слежения PES.

Соучредители движения «мертвый пес» считают, что чешские министры должны уйти в отставку из-за неправильного пути, который они выбрали для борьбы с коронавирусной инфекции на территории государства.

Помимо этого, городские власти Праги утверждает, что нарушителям карантинных ограничений, которые открылись во время локдауна грозит максимальный штраф в размере 20 000 крон. В долларовом эквиваленте это равно чуть больше 900 долларов.

Ранее сообщалось, что 25 января на территории Украины заканчивается жесткий карантин, который ранее ввел Кабмин в связи с распространением коронавирусной инфекции нового поколения.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

В Украине отреагировали на слова Пушилина о референдуме на Донбассе

В Кремле запросто могут заменить Пушилина

Арест Навального: соратники анонсировали новые акции протеста по всей РФ

Сотрудники правоохранительных органов проводили массовые задержания

Что делать переселенцам, если закончился срок платежных карт: в Ощадбанке дали ответ

Не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы

Конец локдауна: какие ограничения останутся в Украине

Число койко-мест в больницах с подведенным кислородом увеличилось до 55 000

Протесты в России: жену Навального задержали

Юлия Навальная задержана в Москве на улице Большая Дмитровка

Обслуживание на украинском: омбудсмен рассказал подробно о штрафах

Штрафы могут быть обжалованы в суде

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap