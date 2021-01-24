Долой локдаун: в Чехии открылись сотни баров и ресторанов в знак протеста

Соучредители движения «мертвый пес» считают, что чешские министры должны уйти в отставку из-за неправильного пути, который они выбрали для борьбы с коронавирусной инфекции на территории государства

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В протестной акции против жесткого локдауна в Чехии сотни баров и ресторанов открылись. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на DW.

Стоит отметить, что организатором данной акции протеста стала инициатива Chcipl pes. Это словосочетание переводится как «мертвый пес». Само название движения намекает на несогласие с политикой, которую ведет чешское правительство. В Чехии ввели систему электронного слежения PES.

Соучредители движения «мертвый пес» считают, что чешские министры должны уйти в отставку из-за неправильного пути, который они выбрали для борьбы с коронавирусной инфекции на территории государства.

Помимо этого, городские власти Праги утверждает, что нарушителям карантинных ограничений, которые открылись во время локдауна грозит максимальный штраф в размере 20 000 крон. В долларовом эквиваленте это равно чуть больше 900 долларов.

Ранее сообщалось, что 25 января на территории Украины заканчивается жесткий карантин, который ранее ввел Кабмин в связи с распространением коронавирусной инфекции нового поколения.