Что делать переселенцам, если закончился срок платежных карт: в Ощадбанке дали ответ

Не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы

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Действие платежных карт внутренне перемещенных лиц продлено до 1 марта 2021 года и они не будут заблокированы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу банка.

Также там отметили, что Ощадбанк продолжает перевыпускать карты по графику и доставляет их в отделения. Также там отметили, что если внутренне перемещенное лицо получило SMS от банка, то карта уже была перевыпущена и находится в отделении.

При этом, если не вышло забрать новую карту в отделении банка, то у граждан есть возможность и дальше снимать с нее средства и рассчитываться старой до 1 марта 2021 года.

Переселенцы могут продолжать пользоваться этой картой, как и раньше:

• платить в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа;

• расплачиваться Apple Pay или GPay бесконтактно или в интернете, если карта была добавлена к приложениям ранее;

• расплачиваться в интернете на сайтах, где не требуется верификация 3D Secure;

• пользоваться Ощад 24/7: делать онлайн платежи, переводы, оплачивать коммуналку. Если вы еще не зарегистрированы, то можете это сделать;

• пользоваться картой в ​​банкоматах, в том числе для снятия наличных.

Также есть и некоторые ограничения:

• с помощью этой карты нельзя снять деньги в кассе отделения банка (в POS-терминале);

• нельзя рассчитаться этой карточкой бесконтактно в POS-терминале / банкомате;

• рассчитаться в интернете, если сайт запрашивает 3D Secure верификацию (в процессе настройки сейчас)

• часть банкоматов других банков может не поддерживать операции с такими картами. В таком случае нужно повторить попытку в другом банкомате, желательно — в банкомате Ощадбанка.

«К сожалению, не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы, ведь продление действия карт — это экстренная ситуация, которой никто не ожидал. Поэтому просим с пониманием относиться к таким моментам и повторить попытку в другом ближайшем терминале», отметили в банке.

Ранее сообщалось, что уже с первого февраля в так называемой «ЛНР» местные жители должны будут платить больше за коммунальные услуги. Местные «власти» приняли решение поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги.