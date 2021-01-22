Общество

Снегопады и дожди: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам в последние дни января

Разная погода будет в регионах Украины

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После сильных морозов, местами даже до 20 градусов ниже нуля, в Украину снова вернулось тепло. Чего же жать от последних дней января рассказали синоптики.

Директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида рассказал, чего ждать от погоды украинцы в ближайшие дни. Он отметил, что в Украину возвращаются снегопады, особенно речь идет о западных областях, ситуация на дорогах будет тяжелой, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Уже скоро и там, на востоке Украины, существенно потеплеет. А в течение ближайших дней сохранится в целом умеренно теплый характер погоды, но с осадками. 25 и 26 января, особенно в западных областях, будут наблюдаться очень сложные погодные условия, связанные с сильными снегопадами, метелями», — сказал он.

Он отметил, что если концовка месяца на западе станы будет снежной, то в других регионах будут лить дожди. В тоже время из-за колебаний температур — от минуса к плюсу — ожидается еще и гололедица.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине в феврале месяце.

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