У Кравчука считают Медведчука недостойным быть гражданином Украины

Планируется передача девяти лиц. однако, в делегации отметили, что до сих пор неизвестно, кто эти люди, и есть ли они в списках на освобождение

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Российская Федерация и депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук намерены совместно использовать военнопленных в своих политических и имиджевых интересах. Такую попытку использования людей делегация Украины в трехсторонней контактной группе назвала «глубоко аморальной». Об этом говорится в заявлении делегации, опубликованном в Telegram, передает УРА-Информ.

«С этой целью они планируют завезти в Украину через Беларусь из России несколько лиц, которые содержались на временно оккупированной территории Украины», –сказано в заявлении.

Предварительно, планируется передача девяти лиц. однако, в делегации отметили, что до сих пор неизвестно, кто эти люди, и есть ли они в списках на освобождение.

«Предварительно известно, что этих 9 человек «достали» с оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь «отдать» Медведчуку», – сказано в заявлении.

Также в ТКГ добавили, что переданных лиц придется поместить в обсервацию, пока спецслужбы будут совершать полную проверку.

«Фактически, Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры» — отметили в ведомстве.

В делегации добавили, что Медведчук не достоин быть гражданином Украины из-за такой попытки управлять судьбами людей.

«Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые содержались на оккупированной территории, с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а РФ – не способным выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность», – сказано в заявлении делегации.

Ранее сообщалось, что Кравчук считает, что к урегулированию конфликта на востоке Украины может привести только последовательная работа в рамках нормандского формата.