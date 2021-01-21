Общество

Надо понимать, что больше такого шанса у Украины не будет — эксперт

Ближайшие годы будут очень важными для Украины

Время чтения: 51 Секунд

Ближайшие десять лет – самые важные для Украины, это фактически ее последний шанс на успех. Такое мнение выразил известный украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов.

В эфире одного из украинских телеканалов эксперт рассказал, чего ожидать Украине в ближайшие десять лет. Он предположил, что именно третье десятилетие станет для Украины решающим и покажет способна ли она к государственному образованию в принципе, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

«Впереди самый решающий период. Эти 10 лет станут самыми важными в новой истории Украины. По сути, это последний шанс для Украины. Наше сознательное поколение должно дать решающий ответ, сможем ли мы утвердить свое государство, или будем и дальше чужаками на своей земле? Надо понимать, что больше такого шанса у нас не будет», — заявил Дроздов.

В тоже время он отмечает, что не надеется на молодое поколение, которое родилось уже в независимой Украине. Он считает, что творить современное государство будут люди, которым 30-40 и больше лет.

Ранее другой эксперт заявлял, что кто бы не был у власти в РФ, Москва не отдаст Крым Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Последние статьи

«Давно мы не освобождали Нью-Йорк»: в НВФ посмеялись над Пушилиным

Боевики ДНР «со времен покойного Захарченко не наступали на Нью-Йорк, Славянск, Варшаву и не громили ВСУ языком»

Ждать ли сильных морозов в феврале: синоптики дали прогноз на последний месяц зимы

Больших морозов уже не будет

Там мозги есть вообще? — местные блогеры о референдуме в «ДНР»

Блогеры также недовольны заявлениями «властей»

У Кравчука считают Медведчука недостойным быть гражданином Украины

Планируется передача девяти лиц. однако, в делегации отметили, что до сих пор неизвестно, кто эти люди, и есть ли они в списках на освобождение

Кто бы не был у власти в РФ, Москва не отдаст Крым Украине — эксперт

Кто бы не сидел в Кремле Крым Украине не вернуть

Российские кураторы отчитали «чиновников» «ДНР»: что произошло

Все из-за ситуации с Минскими договоренностями

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap