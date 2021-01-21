Надо понимать, что больше такого шанса у Украины не будет — эксперт

Ближайшие годы будут очень важными для Украины

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Ближайшие десять лет – самые важные для Украины, это фактически ее последний шанс на успех. Такое мнение выразил известный украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов.

В эфире одного из украинских телеканалов эксперт рассказал, чего ожидать Украине в ближайшие десять лет. Он предположил, что именно третье десятилетие станет для Украины решающим и покажет способна ли она к государственному образованию в принципе, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

«Впереди самый решающий период. Эти 10 лет станут самыми важными в новой истории Украины. По сути, это последний шанс для Украины. Наше сознательное поколение должно дать решающий ответ, сможем ли мы утвердить свое государство, или будем и дальше чужаками на своей земле? Надо понимать, что больше такого шанса у нас не будет», — заявил Дроздов.

В тоже время он отмечает, что не надеется на молодое поколение, которое родилось уже в независимой Украине. Он считает, что творить современное государство будут люди, которым 30-40 и больше лет.

Ранее другой эксперт заявлял, что кто бы не был у власти в РФ, Москва не отдаст Крым Украине.