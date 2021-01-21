Общество

«Люди умирают, не видя своих родных. За что?»: жители ОРДЛО умоляю открыть линию разграничения

Жительница Луганска жалуется в Сети на то, что местное правительство не пропускает в Луганск ее родных

Время чтения: 1 Мин. , 19 Секунд

Жители временно оккупированных территорий восточной Украины на Луганщине заявили, что уже потеряли всякую надежду на открытие линии разграничения с Украиной. Об этом они пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

К сожалению, как отмечают жители ОРДЛО, линия разграничения так и остается закрытой, а семьи из-за этого страдают и не могут воссоединиться.

Жительница Луганска жалуется в Сети на то, что местное правительство не пропускает в Луганск ее родных. Которые проживают в Харькове. Женщина не может воссоединиться со своей дочерью и маленьким внуком.  Она даже обратилась в местный МИД.

«Мне вроде бы как и пообещали дело рассмотреть, но все бесполезно. Потом сказали надо идти к Кобцевой Ольге Анатольевне („депутат“ местного „народного совета“). К ней я так и не попала, но несколько раз, звонила и даже писала и просила поднять трубку. Ноль. Сам „министр“, я так поняла, простых смертных не принимает», — пожаловалась луганчанка.

Она постоянно звонила в местный «МИД», но никто ей так и не перезвонил.

«Зашли на сайт „главы“ Пасечника Леонида Ивановича. Там много телефонов и рассказ о том что создали линию для укр жителей с проблемами и жалобами. БРЕД. Ни один телефон вообще не ответил. И что делать??? Расстояние 60 мин. Я не могу забрать детей домой. Пункт „только на похороны“ вообще убивает. А на***на тогда он нужен ваш пропуск?» — жалуется жительница Луганска.

По ее словам, на территории ОРДЛО «умирают сотни людей, так и не увидя и недождавшись своих родных».

Ранее сообщалось, что Блогеры, которые живут на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области, а также освещают жизнь в регионе поделились своим мнением по поводу повторного референдума, которые затеяли местные «власти».

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