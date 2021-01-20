Врачи из Уханя подтверждают: власти сказали нам хранить молчание о коронавирусе

Китайские власти скрывали опасность коронавируса

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Китайские врачи в Ухане признали, что осознавали, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Однако, согласно материалам, предоставленным сетью ITV, власти приказали им хранить молчание.

Врачи в Ухане, которые стали свидетелями некоторых из первых случаев заражения вирусом, были тайно засняты журналистом для документального фильма ITV. По их мнению, нет никаких сомнений в том, насколько опасен вирус и что о смертельных случаях они знали еще в конце декабря 2019 года, пишет УРА-Информ о ссылкой на британские СМИ.

«На самом деле, в конце декабря или в начале января от вируса умер родственник человека, которого я знаю, — сказал один из врачей. — Мы все думали, что не должно быть никаких сомнений в передаче вируса от человека к человеку, — добавил еще один медик в фильме.

По словам врачей, руководители провинции Хубэй, где расположен Ухань, сказали людям, работающим в больницах, «не рассказывать правду о коронавирусе». Власти знали, что празднование январского Нового года «ускорит распространение вируса», добавили они.

Специалист по инфекционным заболеваниям доктор И-Чун Ло сказал, что пандемии можно было бы избежать, «если бы Китай был прозрачным в отношении вспышки и оперативно предоставил миру необходимую информацию».

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