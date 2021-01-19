Общество Происшествия

Убийство Шеремета: на аудиозаписях с обсуждением убийства Шеремета голос главы КГБ Беларуси

Исследование включает в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи

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Фонетическая экспертиза подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева на аудиозаписях, в которых обсуждалось скандальное убийство журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Настоящее Время.

Фонетическое исследование голоса на записи проводила петербургская Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов. Это было сделано по заказу издания.

«Пленки белорусского КГБ» сравнили с 13 видео, на которых выступал Вадим Зайцев. Эксперты сравнили голос главы КГБ Беларуси и голос мужчины на пленке, на которой обсуждалось убийство Шермета. Они пришли к выводу, что голос принадлежит одному и тому же лицу.

Отмечается, что исследование включает в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи.

«Различия в высоте, силе и тембральных характеристиках голоса сравниваемых дикторов отсутствуют», — отметили в исследовании.

Эксперты добавили. что на обоих записях дикторы хорошо регулируют свое эмоциональное состояние.

«Даже длительные тренировки не могут существенно изменить привычные стереотипы речи, поскольку они практически не воспринимаются обычным слухом и реализуются без сознательного артикуляторного контроля, хотя хорошо видны в рамках инструментального анализа речи», — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось. что бывший сотрудник беларуского специального подразделения «Алмаз» Игорь Макар дал показания в Украине по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. 

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