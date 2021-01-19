Общество

Мир оказался на грани катастрофического морального провала, — ВОЗ

Более 39 миллионов доз вакцины было введено в 49-ти богатых государствах

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Мир оказался на грани катастрофического морального провала. Это, по мнению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрисуса, произошло из-за неравномерного распределения вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Он считает, что совершенно несправедливым является тот факт, что молодое и здоровое население из богатых государств получит вакцину раньше, чем люди из группы риска, которые проживают в менее обеспеченных странах.

Он заявил, что более 39 миллионов доз вакцины было введено в 49-ти богатых государствах. В то время как в одной бедной стране было введено всего 25 доз.

«Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала – и цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию самых бедных в мире стран», – заявил Тедрос.

Он считает, что такой подход к вакцинации поднимет стоимость вакцины.

«В конечном итоге такие действия только продлят пандемию, ограничения, необходимые для ее сдерживания, а также человеческие и экономические страдания», – добавил он.

Ранее сообщалось, что платная вакцинация на территории Украины стартует не раньше второй половины 2021 года.

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