Общество

В «Укрзализныце» усилят контроль над багажом пассажиров

Осуществление контроля за провозом багажа пассажирами поездов также входит в обязанности проводника

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В «Укрзалізнице» анонсировали усиление контроля за провозом багажа гражданами. Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в эфире одного из телеканалов, пишет УРА-Информ.

«Нормы провоза багажа регулируются. Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы эти нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам убытки», — рассказал Жмак.

Жмак напомнил, что осуществление контроля за провозом багажа пассажирами поездов также входит в обязанности проводника. Помимо проводника, за соблюдение этой нормы отвечает и начальник поезда.

Ранее сообщалось, что в «УЗ» призвали граждан страны пользоваться масками и антисептиками во время своих поездок.

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