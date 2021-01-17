Общество

В Украине ожидаются максимальные морозы: какие области они заденут

На Крещение морозы еще не покинут Украину

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На ближайшие три дня в Украине прогнозируют сильный мороз и солнце. В некоторых регионах Украины температура ночью снизиться до -24 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, передает УРА-Информ.

На сегодня, 17 января, максимальные -24 градуса температура наблюдается в Сумской области, в Полтавской и Харьковской областях.

На понедельник, 18 января, в Сумской и Волынской областях ночью ожидается до -22 градусов мороза. В то время как в Житомирской и Ровенской столбик термометра ночью опуститься до -21. В Черниговской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Львовской и Харьковской областях стоит ждать до -20 ночью.

На Крещение морозы еще не покинут Украину. Однако, уже с 20 января 2021 года температура воздуха на территории государства начнет повышаться.

Ранее сообщалось, какой будет погода на протяжении всей зимы.

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