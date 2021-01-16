Украине лучше подготовиться к худшему сценарию — эксперт о возможных действиях Кремля

Кремль размышляет о вариантах запуска воды в Крым

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Российская Федерация уже в ближайшее время должны будет решить проблему с пресной водой в Крыму. Такое мнение озвучил политический аналитик Максим Яли.

Он считает, что Кремль продолжит давление на Украину, чтобы та пустила пресную воду на полуостров. Максим Яли поделился своим мнением о том, на что может пойти Владимир Путин и РФ для того, чтобы решить проблему, пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

По данным эксперта, в Крыму осталось только 4,5 миллиона кубов пресной воды, это около 6% от проектного объема. Уже сейчас поднимается вопрос о альтернативных источниках водоснабжения. Многие поднимают тему военного вторжения, однако по мнению эксперта российский президент на такой шаг не пойдут из-за того, что Россия просто не выдержит новых санкций.

Максим Яли предполагает, что Кремль может разыграть «донбасскую карту» и пойти там на ослабление, чтобы Украина пустила воду в Крым.

«Хотя вторжение маловероятно, но Украине лучше подготовиться к худшему сценарию развития, укрепив оборонительные позиции. Актуальными остаются два варианта: диверсия и подрыв дамбы – это можно вообще потом списать на экстремистов. Этот вариант озвучивается давно самыми одиозными спикерами агитпрома РФ», — подытожил эксперт.

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