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Разведка предупреждала лидеров Украины об угрозе оккупации Крыма еще с 2008 года, — генерал-майор СБУ

Разведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и Ющенко, и Януковичу

Время чтения: 1 Мин. , 18 Секунд

Угроза оккупации крымского полуострова со стороны Российской Федерации существовала задолго до начала боевых действий на территориях Донбассе и оккупации самого Крыма. Об этом контрразведка предупреждала разных руководителей государства. Об этом сообщила в интервью Радио Свобода министр по делам ветеранов, генерал-майор СБУ Юлия Лапутина, передает УРА-Информ.

Она отметила, что РФ довольно продолжительный отрезок времени прибегала к гибридным методам войны. Также в РФ устанавливали свою повестку дня в Крыму путем финансирования преступных организаций.

Сама Лапутина на то время работала в оперативно-боевом подразделении «Альфа». СБУ также была создана оперативно-следственная группа, которая должна была предотвратить агрессию со стороны РФ..

«И было очевидно, что даже если тогда мы прекратим вот это все, что делалось против Украины, на будущее нам нужно сделать предохранители, чтобы не произошло в дальнейшем более эффективных попыток Российской Федерации», – рассказывает чиновница.

Помимо этого, украинские разведчики докладывали Ющенко и Януковичу о попытках России усилить свое влияние на украинском полуострове.

«Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации в отношении угроз. И одна из них, а это, примерно, 2008-2009-е годы, относительно того, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма. К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимание. И нами даже были разработаны предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб», – сказала Лапутина.

Ранее сообщалось, что сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец озвучил условие для начала переговоров между Украиной и Российской Федерацией.

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