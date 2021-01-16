На грани дипломатического скандала: Додик обвинил Кулебу в некомпетентности

В Офисе Додика призвали Дмитрия Кулебу действовать исключительно согласно международному праву, а не играть в дипломатию в Сети

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Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в некомпетентности. также Додик считает, что украинский МИД продолжает «ложные обвинения» относительно иконы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Балканский обозреватель».

Заявление офиса Додика вознесло на новый уровень скандал, который разгорелся вокруг иконы, которая была подарена Лаврову. Стоит напомнить, что ее подарили еще в прошлом году, 14 декабря.

Боснийская сторона, в свою очередь, хоть и икона была возвращена дарителю, просит предоставить доказательства украинской стороны о праве собственности Украины на икону.

«Офис прямо просил посольство Украины предоставить все юридически обоснованные факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине, а также все доказательства того, что указанная икона была отчуждена, включая информацию о способе отчуждения, времени, месте и владельце», — говорится в специальном заявлении офиса представителя сербов в Президиуме БиГ.

В Офисе Додика подчеркнули, что Украина пока что не смогла предоставить такую информацию.

«Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретируемых статей в СМИ, а затем публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения — это демонстрация аматорства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии», — подчеркнули в заявлении.

В Офисе Додика призвали Дмитрия Кулебу действовать исключительно согласно международному праву, а не играть в дипломатию в Сети. Также он добавил, что история об иконе могла быть сфабрикована в Боснии, подчеркнув, что Украина никогда не поднимала вопрос о пропаже иконы.

Ранее сообщалось, что МИД Российской Федерации передал в посольство Боснии и Герцеговины в российской столице икону, которую была подарена главой президиума БиГ Милорад Додик подарил министру РФ Сергею Лаврову.