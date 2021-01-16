К2 покорили впервые в истории зимой: исторический подвиг

Организаторы поблагодарили за поддержку и теплые слова

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Непальские альпинисты поднялись на К2, вторую по высоте вершину Земли и единственную восьмитысячницу, которая до сих пор не покорялась никому в это время года. Информацию подтвердили организаторы экспедиции.

После 10 часов по киевскому времени (14:00 по пакистанскому времени) один из руководителей экспедиции сообщил, что самые быстрые альпинисты планировали дождаться оставшихся за 10 метров до вершины и вместе взойти на нее. Вершина была наконец достигнута в 17 часов по местному времени (14:00 по Украине), пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

«Мы сделали это, поверьте, мы это сделали! Мы закончили экспедицию, которую никто не закончил», — написали на сайте агентства Seven Summit Treks Pvt. Ltd., соорганизатор экспедиции.

«Это первое зимнее восхождение на вторую по высоте гору в мире и единственную восьмитысячницу, на которую не поднимались зимой. Это величайшее достижение в истории альпинизма и хороший пример совместной работы», — добавляет организаторы.

Организаторы поблагодарили за поддержку и теплые слова. Однако они отметили, что альпинисты должны проявлять бдительность при спуске. «Это К2, сейчас зима и может случиться много непредвиденных вещей. Надеемся благополучно вернуться на базу», — было объявлено.

Ранее мы сообщали, что в словацких горах погибли украинские альпинисты.