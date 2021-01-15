В «ЛНР» приехали высокопоставленные люди из ФСБ: стала известна их цель

Будут налаживать ситуацию с боевиками

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13 января, в так называемую «ЛНР» проехала очередная проверка. На этот раз это большие люди с Центрального аппарата ФСБ России. Они будут проверять так называемые «НМ ЛНР».

Кураторам просто больше не могли скрывать информацию о том, что творится в подразделениях боевиков, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

Инсайдер отмечает, что у боевиков много проблем и с этим нужно разобраться

» В рядах НМ ЛНР числятся люди, которые даже не знают, где находится воинская часть!!! Например, во 2 омсбр 47 человек. Это водителя, любовницы, шестёрки «куполов». В Армии некомплект личного состава, а «мёртвые души» получают зарплату наравне с «бойцами» на передке. Деньги на все виды обеспечения Москва выделяет, а «бойцы» жалуются, что их кормят гнилой капустой с тушёнкой», -пишет источник.

Публик также отмечает, что боевики вынуждены покупать себе бронежилеты, а также ремонтировать боевую технику за свои деньги, хотя на складах запчастей хватает.

Также отмечается, что некоторые боевики сливают важную информацию украинской стороне.

Ранее мы сообщали о проблемах боевиков с наркотиками.