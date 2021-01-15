Общество

На КПП из ОРДЛО в РФ нету движения: катастрофические очереди из-за снега

Серьезные сложности наблюдаются по дороге к КПП «Успенка»

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В пятницу, 15 января, на границе России и временно оккупированных территориях восточной Украины собираются огромные очереди из транспортных средств. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Они отмечают, что серьезные сложности наблюдаются по дороге к КПП «Успенка».

«От Иловайска снег и от встречных фур плохо видно некоторое время дорогу. С дороги снег сметает, но поземка легкая есть. Разделительную полосу видно пока», — отмечает один из очевидцев.

Несколько десятков транспортных средств стоят в очереди в Успенке.

«На Успенке в сторону РФ 50 легковых, движения нет», — пишут пользователи Сети.

«На Успенке за час всего одна протяжка, ну ооочень медленно», — пишет другой очевидец происходящего.

Огромное количество транспортных средств наблюдается и в сторону Новоазовского. Обычно там небольшие очереди.

«Новоазовск в РФ в 7.55 — 27 машин», — пишут комментаторы поста.

Также пользователи отметили, что время от времени очереди стают меньше, однако, из-за плохих погодных условий не на долго.

Ранее сообщалось, что 13 января, в так называемую «ЛНР» проехала очередная проверка. На этот раз это большие люди с Центрального аппарата ФСБ России. Они будут проверять так называемые «НМ ЛНР».

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