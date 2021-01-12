Общество

Бог попустил это — Филарет неожиданно высказался о коронавирусе

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата считает, что появление ковида неестественное

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Коронавирус создал человек, это на природное явление. Такое мнение выразил почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Филарет поделился своим мнением по поводу того, откуда появилась коронавирусная инфекция. Он считает, что коронавирус появился сразу в нескольких странах мира, и если бы он был естественного происхождения, то не мог так быстро из Китая попасть в другие страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Даже если он пошел из Китая, как он мгновенно в каждую страну зашел? Это неестественно. Поэтому коронавирус имеет человеческое происхождение, это биологическое оружие, которое придумано человеком, но Бог попустил это. Это творение человеческое, а не природы» – заявил Филарет.

Отметим, что многие мировые эксперты считают, что коронавирус появился естественным путем. В тоже время продолжается изучение этого вопроса.

Ранее мы сообщали, что в мире зафиксировано более 90 млн случаев заражения коронавирусом.

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