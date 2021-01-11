Общество

У Украины скоро появится шанс победить РФ — эксперт рассказал о важном моменте

Новые санкции серьезно ударят по Российской Федерации

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Уже в ближайшее время Украина может получить шанс нанести поражение Российской Федерации и вернуть свои территории. Такое мнение выразил глава Фонда «Stop Inform Terror» Герман Обухов. Он рассказал, почему так думает.

Эксперт предполагает, что шансов на итоговый успех у Российской Федерации фактически не останется из-за будущих масштабных санкций против Кремля. Он считает, что новые санкции введет новый президент США Джо Байден.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

По словам эксперта, эффективность новых санкций даже признали в Российской Феерации. Главной угрозой для Москвы является отключение от системы SWIFT.

«Если санкции сработают и власти РФ увидят, что вся экономика рушится, то пропагандисты смогут объяснить россиянам сдачу Крыма и Донбасса. Примерно 70-80% россиян с промытыми мозгами из-за пропаганды, поэтому примерно за один месяц удастся снять напряжение благодаря новым тенденциям в пропаганде на РосСМИ», — считает Обухов.

Ранее эксперт отмечал, что Россия может распасться к 2024 году.

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