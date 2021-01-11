Без жесткого плана шансов вернуть Донбасс нет — эксперт о важном шаге

По мнению Анатолия Амелина Украине необходим план по войне на Донбассе

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Украина уже на протяжении нескольких лет ведет войну на Донбассе. Однако сдвинуться с мертвой точки никак не удается. Своим мнением по поводу того, как исправить ситуацию поделился директор экономических программ UIF Анатолий Амелин.

По словам эксперта для того, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины необходимо прибегнуть к продвижению крайне жесткого плана деоккупации. Он отметил, что у украинской стороны нет четкого плана, который приведет к поеду, поэтому пока нет никаких сдвигов в этом направлении.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«У нас нет украинской повестки. Без четкой повестки, жесткого плана страна обречена попасть под влияние тех, у кого эти планы есть… Прогресс наступит лишь после того, как у нас будет конкретный и жесткий план по Донбассу», — сказал Амелин.

Он также добавил, что Украина больше эмоционально думает о победе, чем разрабатывает рациональный шаг к успеху. По мнению эксперта, первым шагом к победе должна стать демилитаризация ОРДЛО, а после этого полный вывод войск РФ и НВФ, дальше — экономическое восстановление региона.

Ранее мы сообщали, что по словам другого эксперта, у Украины скоро появится шанс победить РФ.