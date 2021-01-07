Общество

Контрабанда вакцины в Украине: Зеленский подключил СБУ

Украина имеет четкий план вакцинации населения, которому она будет следовать

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим сотрудникам правоохранительных органов в срочном порядке проверить информацию о контрабандном ввозе в государство вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения. Глава страны требует от правоохранителей жесткой реакции на контрабанду.

Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УРА-Информ.

Также президент подчеркнул, что Украина имеет четкий план вакцинации населения, которому она будет следовать.

«Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что узкий круг людей, в который входя представители украинской власти, тайно провел вакцинацию от коронавирусной инфекции нового поколения.

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