ОРДЛО стоит на пороге потери целых отраслей

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

На территориях ОРДЛО в ближайшее время не ожидается экономического подъема, ситуация будет только ухудшаться еще длительное время. Об этом заявил экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.



Он также подчеркнул, что дефицита в «республиках» нету. Однако, ситуация на территориях временно оккупированного Донбасса явно не сопоставим с Ростовской областью.

«Его даже нельзя сопоставить со Смоленсокй областью, потому что уровень заработных плат, уровень пенсий — достаточно невысокий. Спасает только то, что относительно невысокие коммунальные платежи. Но в целом обстановка достаточно тяжелая, у нас сейчас динамика отрицательная» — отмечает Ходаковский.

По его мнению, ОРДЛО стоит на пороге потери целых отраслей. Стагнация в «республиках» будет продолжаться. Такой исход вероятен, ведь территории ОРДЛО не в силах выжить самостоятельно.

«Угольная отрасль, например, сегодня на ладан дышит, и это видят все, у нас же все-таки край шахтерский. И мы в своем вот таком замкнутом состоянии выжить самостоятельно не в состоянии. И то, что мы сейчас стагнируем и ползем куда-то вниз, — это закономерный, объективный процесс, никуда от этого, к сожалению, не денешься».

Ранее сообщалось, что пятого января, в суде Видземского предместья Риги стартовал процесс по делу гражданина Латвии Ивара Келли. Мужчина обвиняется в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне «ДНР».