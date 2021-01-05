Общество

Желаю только терпения — Ходаковский о ситуации в ОРДО

Жителям ОРДО не стоит надеяться на улучшения в ближайшее время

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Экс-командир батальона НВФ «Восток», боевик Александр Ходаковский поделился своим мнением по поводу того, что в ближайшее время ждет «ДНР». Своим прогнозом о будущем он не потешил жителей ОРДО.

По его словам, сильного дефицита бюджета в ОРДО нет, но уровень жизни в «республике » явно ниже, чем в областях Российской Федерации. Он отметил, что уровень жизни в «ДНР» не сопоставим не только с Ростовской областью, но и даже со Смоленским регионом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Ходаковский отметил, что в ОРДО уровень заработных плат и уровень пенсий достаточно невысокий. При этом, в «республике» весьма невысокие оплаты за коммунальные услуги, но динамика негативная в этом вопросе.

Также боевик добавил, что ситуация в «республике» в ближайшее время не изменится и к этому придется готовится местным жителям.

«Поэтому если людям и желать — то только терпения. Я не могу врать и говорить про то, что, ребята, следующий год будет для нас каким-то кардинально меняющим все — нет. Ведь ничего этого не будет. К сожалению, к этому осознанию мы уже пришли. Эта ситуация надолго, и еще будет падение», — сказал Ходаковский.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО раскритиковали суперскидки в магазинах: это издевательство.

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