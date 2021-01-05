Легализация каннабиса: важное заявление депутатов

Пока нет даты, когда депутаты смогут рассмотреть законопроект

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Одним из самых обсуждаемых законопроектов, которые могут быть приняты в 2021 году называется законопроект о легализации медицинского каннабиса. В Парламенте есть большое количество народных избранников, которые готовы поддержать соответствующий документ.

В частности, около 80 процентов народных депутатов от фракции «Слуга Народа» поддерживают соответствующий законопроект. Эту информацию подтвердил депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий, который отметил что большинство его коллег по фракции поддерживают легализацию медицинского каннабиса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Последний раз мы обсуждали вопрос легализации медицинского каннабиса на фракции «Слуги народа» еще когда был премьером Гончарук. Насколько я помню, тогда «за» были около 80% депутатов фракции», — рассказал Заблоцкий.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины готовится законопроект о легализации медицинского каннабиса, который будет регулировать вопросы применения его при производстве лекарств.

Ранее глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что власти Украины решили включить препараты из медицинского каннабиса в список лекарственных препаратов, которые можно отпускать по рецепту ф-1.