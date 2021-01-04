В Украине появится первая частная военная компания: что известно

Речь идет о так называемой об информационной ЧВК, которая может появиться уже в ближайшее время

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В Украине уже в ближайшее время может появиться первая «частная военная компания» (ЧВК). Однако стоит отметить, что это будет информационная ЧВК.

В задачи этой ЧВК будет входить будет борьба с кремлевской пропагандой, в том числе кибербезопасность Украины, кибератаки, производство необходимого контента для медиа, создание собственной «фабрики тролей». Ее финансированием займутся западные фонды и различные лобби группы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«… обсуждалось приблизительное место дислокации в Очакове, но благодаря закону ЧВК и закону о земле оно может располагаться уже на любой территории страны в частных владениях. Стоит напомнить, что в сентябре Зеленский на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН озвучил месседж, что на базе Украины хочет создать «оплот» и штаб-квартиру против «кремлевской пропаганды», — отмечает источник.

Отмечается, что 13 октября, когда Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании, стороны обсуждали кейс по созданию в Украине «информационной частной военной компании», которая будет полностью заниматься треком по противодействию «кремлевской пропаганды» на территории Украины и СНГ.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны пообещали Зеленскому купить три самолета Ан-178.