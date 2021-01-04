Общество

Суд принял решение об основателе WikiLeaks: что ждет Ассанжа

Джулиан Ассанж — австралийский интернет-активист, журналист и программист.

Время чтения: 57 Секунд

Британский суд постановил, что Джулиана Ассанжа, основателя веб-сайта разоблачителей WikiLeaks, нельзя передать властям США из-за его плохого состояния здоровья и возможности совершения самоубийства.

Судья Ванесса Барайцер в приговоре отвергла большинство аргументов защиты против экстрадиции, но решающим фактором посчитала вопрос здоровья Ассанжа.

Об этом пишет УРА-Информ.

Власти Вашингтона обвиняют австралийца в незаконном получении и раскрытии сотен тысяч секретных документов. Ему грозит до 175 лет тюрьмы в США. На этом дело об экстрадиции еще не заканчивается, так как власти США имеют право обжаловать это решение.

Джулиан Ассанж — австралийский интернет-активист, журналист и программист. Именно он основал Wikileaks. В 2010 году Интерпол по запросу Швеции выдал ордер на арест Ассанга по обвинению в сексуальном вымогательстве и изнасиловании. 16 декабря его арестовали в Великобритании.

Затем, в июне 2012 года, Ассанж нашел убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и, наконец, также получил политическое убежище и эквадорское гражданство. Убежище было отозвано в апреле 2019 года, и Ассанж был арестован британской полицией. В ноябре 2019 года шведская прокуратура сняла с него обвинения в изнасиловании.

Прокуратура США требует экстрадиции Ассанжа в связи с предъявленными ему 18 обвинениями.

Ранее мы сообщали, что хакеры атаковали сайт WikiLeaks.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Жителей ОРДЛО ждут новые налоги: «власти» проведут «похозяйственный учет» подсобного хозяйства

С 1 по 20 января 2021 года на территории ОРДО будет проведен «похозяйственный учет»

Локдаун в Украине перенесут: власти приняли новое решение

Тотальный локдаун намеченный на 8 января будет перенесен

Ждать ли новый Майдан — эксперт рассказал, чего ожидать украинцам

Владимир Паниотто поделился мнением по поводу ситуации в стране

РФ атакует Херсонщину для возврата воды в Крым, — разведка

Украинский Крым уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия

Дорогое удовольствие: сигареты существенно подорожают в Украине

Курильщикам придется бросать курение или платить больше

В ОРЛО проверка из Москвы: что известно

В «республике» проверка финансовых поступлений от Кремля

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap