Общество

Локдаун в Украине перенесут: власти приняли новое решение

Тотальный локдаун намеченный на 8 января будет перенесен

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Похоже, что в Украине все-таки не введут тотальный локдаун с восьмого января, как это планировалось ранее. Кабмин еще более месяца принял решение ввести тотальный карантин, но похоже ситуация изменилась.

Источник в Офисе Президента сообщает, что тотальный локдаун намеченный на 8 января будет перенесен. На сегодняшнем селекторном совещании у Президента Украины обсуждалась информации о том, что сезонная эпидемия на грипп в Украине начинается в 20-х числах января и длится до середины февраля.  В связи с этой ситуацией и показателями коронавирусной  предварительно было принято решение о переносе локдауна на конец января.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Источник поясняет, что это не целесообразно вводить локдаун 8 января при маленьких цифрах заболеваемости, и средней загрузки медицинских учреждений. Ведь в феврале, когда начнется «третья волна», придется снова вводить локдаун, а это будет сделать очень сложно и почти нереально. В итоге этот трек станет «критическим» и антихайповым для власти, которая получит волну критики от всех», — отмечает источник.

На данный момент неизвестна новая дата локдауна в Украине, но МОЗ уже готовится к третьей волне, которая запланирована первые числа февраля.

Ранее мы сообщали, что украинские власти рассматривают несколько вариантов с карантином.

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