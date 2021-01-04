Общество

Что будет с локдауном в Украине: власти рассматривают несколько вариантов

Украина может полностью отменить локдаун, но есть и другие сценарии событий

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Уже с восьмого января в Украине должны ввести тотальный локдаун из-за ситуации с распространяем коронавирусной инфекции. В тоже время последние показатели заболеваемости ниже, чем в тот момент, когда Кабмин принимал решение о тотальном карантине. Поэтому власти могут изменить свое решение по поводу этого вопроса.

На данный момент в Офисе президента рассматривается несколько вариантов решения ситуации с тотальным карантином. Рассматривается вариант полный вариант отмены или переноса локдауна. Также среди вариантов поэтапное снятие неких ограничений перед локдауном и во время локдауна. Третий вариант развития событий — заменить тотальный локдаун на карантин выходного дня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Источник поясняет, что кейс локдауна сейчас обсуждается, потому что его введение в момент, когда статистика уменьшается является «идиостическим» решением. Это будет медийный «выстрел себе в ногу» и козырь для критики Зе-власти, а вот частичное облегчение локдауна и последующая отмена или его перенос, будет являться «победным кейсом» для власти, как мы писали еще в прошлом году», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Украина заключила контракт на поставку вакцины от коронавируса.

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