Стала известна цена вакцины от коронавируса в Украине

В аптеках и клиниках цена вакцины будет в пределе 1400 гривен

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На данный момент в мире проводится массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Сначала она стартовала в Великобритании, потом в США, теперь перед Новым годом и в Европейском Союзе. Пока на данный момент неизвестно, когда вакцина появится в Украине.

Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранна рассказала о предварительной стоимости вакцины для украинцев. Она отметила, что в аптеках и клиниках цена вакцины будет в пределе 1400 гривен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

«Я думаю, что в этом контексте при стоимости вакцины в 1400 гривень мы должны обеспечить тех людей, которые в этом действительно нуждаются – это рисковые категории людей и люди с низким уровнем дохода. А люди, которые работают и получают приличную заработную плату, думаю, что в состоянии самостоятельно купить вакцину», — заявила народный депутат.

Она также отметила, что до десяти миллионов людей могут в Украине надеяться на бесплатную вакцину.

Ранее мы сообщали, что медик заразился COVID-19 после вакцинации в США.