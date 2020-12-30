Медик заразился COVID-19 после вакцинации: это первый известный случай в США

Впервые человек после вакцинации сдал положительный тест

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Медбрат из Сан-Диего, штат Калифорния, Мэтью У. получила вакцину от компании Pfizer 18 декабря. У него положительный результат на коронавирус, но с тех пор он начал чувствовать себя лучше.

В канун Рождества Мэтью, который работает в двух разных больницах Сан-Диего, почувствовал недомогание после смены в отделении COVID-19. Сначала он почувствовал озноб, прежде чем его мышцы начали болеть и почувствовалась слабость. 26 декабря он пошел в больницу, чтобы сдать анализ на вирус и он дать положительный результат.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ABC.

Доктор Кристиан Рамерс, специалист по инфекционным заболеваниям в Центрах семейного здоровья в Сан-Диего, успокаивается.

— В этом нет ничего удивительного. Если бы мы посмотрели на цифры, это именно то, что мы ожидали.

Рамерс сказал, что, возможно, Мэтью был инфицирован до вакцинации.

«Из клинических испытаний вакцины мы знаем, что вам потребуется от 10 до 14 дней, чтобы разработать защиту от инфекции», — сказал Рамерс.

Он добавил, что высока вероятность того, что медбрат из Сан-Диего не единственный.

— Мы считаем, что первая доза дает около 50 процентов. защиты, и необходима вторая доза, чтобы достичь 95 процентов.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале.