Общество

В Великобритании запретят вредную еду: власти борются с ожирением населения

Наталия

В супермаркетах будет запрещено ставить стеллажи со вредной едой на входе или в конце проходов

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В Великобритании планируют запретить продавать газированную воду и снеки на кассах в супермаркетах в рамках борьбы с ожирением. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Guardian.

Сообщается, что в супермаркетах будет запрещено ставить стеллажи со вредной едой на входе или в конце проходов. Также, местные власти приняли решение и бороться с фастфудом в интернете. Уже с 2022 года в Великобритании будет запрещено размещать ссылки на продажу нездоровых продуктов на домашней странице, а также на страницах оформления заказа или оплаты. Помимо этого, в ресторанах будет запрещено предлагать посетителям бесплатные сладкие напитки.

Стоит отметить, что в государстве 63 процента взрослых граждан имеют избыточный вес или же страдают от ожирения. Из-за этого власти Великобритании будут ужесточать требования к маркировке продуктов питания а также напитков с высоким содержанием сахара или соли. Также предлагается обязать рестораны указывать калорийность блюд в меню.

Ранее сообщалось, что уже несколько дней любителей космических загадок волнует загадочный сигнал, зарегистрированный радиотелескопом австралийской обсерватории Паркса. Сигнал, полученный австралийской обсерваторией, является «первым сигналом, источником действительно никто не знает.

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Наталия

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