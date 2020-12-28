В МОН рассказали, как будут работать школы во время локдауна

Сергей Шкарлет рассказал, как будут работать школы во время локдауна

Время чтения: 49 Секунд

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как будут работать школы во время локдауна, который запланирован в Украине с восьмого по 24 января.

Он отметил, что для многих школ перерыв будет только неделю или две и расценивает локдаун в школах, как каникулы. Шкарлет заявил, что дети в школах с пятого по 11 класс будет учиться онлайн на специальной платформе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

Он отметил, что на этой платформе будут не только видеоуроки, но и также тесты, задания для самостоятельной работы, методичные указания учителей и личный кабинет ученика и учителя.

«После весеннего опыта мы проанализировали проект, в том числе, изучили международный опыт и решили трансформировать проект в оптимальный формат. На сегодняшний день речь о трансляции на телевидении не идет. Ведь ВШО весной и ВШО сейчас – это две разные истории», — добавил Шкарлет.

Напомним, что по предварительной информации ученики 5-11 классов не смогут посещать школы в период локдауна.

Ранее мы сообщали, что школы могли отправить на карантин еще ранее.