В ЕС все страны получили дозы вакцины от COVID-19

получения всеми странами ЕС вакцины от нового типа коронавируса также есть и надежным шагом на пути к преодолению пандемии

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26 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны Европейского союза уже получили вакцину от коронавирусной инфекции нового поколения COVID-19. Об этом глава Европейской комиссии написала в своем Twitter, передает УРА-Информ.

«Сегодня переворачиваем страницу трудного года. Вакцина от COVID-19 доставлена во все страны Европейского союза. Вакцинация начнется завтра во всем ЕС», — написала фон дер Ляйен.

Также она считает, что вакцина является «трогательным моментом единства». Помимо этого, получения всеми странами ЕС вакцины от нового типа коронавируса также есть и надежным шагом на пути к преодолению пандемии.

Ранее сообщалось, что украинские власти ведут переговоры с Китаем о поставках вакцины от нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.