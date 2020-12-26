Общество

В ЕС все страны получили дозы вакцины от COVID-19

Наталия

получения всеми странами ЕС вакцины от нового типа коронавируса также есть и надежным шагом на пути к преодолению пандемии

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26 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны Европейского союза уже получили вакцину от коронавирусной инфекции нового поколения COVID-19. Об этом глава Европейской комиссии написала в своем Twitter, передает УРА-Информ.

«Сегодня переворачиваем страницу трудного года. Вакцина от COVID-19 доставлена во все страны Европейского союза. Вакцинация начнется завтра во всем ЕС», — написала фон дер Ляйен.

Также она считает, что вакцина является «трогательным моментом единства». Помимо этого, получения всеми странами ЕС вакцины от нового типа коронавируса также есть и надежным шагом на пути к преодолению пандемии.

Ранее сообщалось, что украинские власти ведут переговоры с Китаем о поставках вакцины от нового типа коронавирусной инфекции COVID-19. 

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Наталия

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