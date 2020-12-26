Общество

Китай готов обеспечить Украину вакциной, — Кулеба

Наталия

У Китая имеется шесть вакцин-претендентов от коронавирусной инфекции COVID-19

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Украинские власти ведут переговоры с Китаем о поставках вакцины от нового типа коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала« Украина 24», передает УРА-Информ.

«Они готовы ее поставлять. Конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения, мы им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-производителя », — отметил украинский политик.

При этом, министр не уточнил о какой вакцине идет речь. Производителя Кулеба также не назвал.

Известно, что сейчас у Китая имеется шесть вакцин-претендентов от коронавирусной инфекции COVID-19. Все они находятся на последней стадии испытаний. Также Китай является одной из тех стран, которая может производить большое количество вакцины и хранить ее.

Ранее сообщалось, что в США официально стартовала процедура вакцинации населения от коронавирусной болезни нового поколения. Первые партии разработанной вакцины от новой коронавирусной инфекции американской фармацевтической компании Pfizer отправили в 636 заранее определенных мест по всей территории государства.

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Наталия

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