Общество

«Выход на принцип мирного сосуществования», — Кулеба об отношениях с РФ

Наталия

По словам главы МИД, «когда Россия осознает неминуемость независимости Украины, суверенитета Украины», можно перейти к принципу сосуществования

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Министр иностранных дел украинского государства Дмитрий Кулеба заявил, что когда Российская Федерация осознает неминуемость независимости украинской стороны, а также ее суверенитета, то можно будет уже и перейти к принципу сосуществования.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга, передает УРА-Информ.

«Я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ — это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас война — это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не изменится, даже когда мы достигнем этого результата. И стратегические цели России относительно Украины останутся без изменений, а это деструктивные цели. Поэтому выход на принцип мирного сосуществования соответствовал интересам Украины», -заявил министр.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел украинского государства Дмитрий Кулеба призвал глав МИД стран-членов ОБСЕ продолжить давление на страну-агрессора Россию. Политика РФ против Украины грубо нарушает принципы и обязательства перед ОБСЕ.

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Наталия

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