Платят гроши: медики в ОРЛО остались без «коронавирусной надбавки»

Суммарно сотрудники медучреждений территорий ОРЛО недополучили по сравнению с предыдущими месяцами от 5 до 15 тысяч рублей

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«Руководство» скорой медицинской помощи и местного «минздрава ЛНР» преред новогодними праздниками приняли решение сделать «подарок» всем сотрудникам медицинской сферы. Высшее руководство решило оставить сотрудников медицинской сферы без ковидных выплат. Также там отменили премии и надбавки к зарплате. При этом, пообещали увеличение заработной платы в грядущем году. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО ресурсы, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что суммарно сотрудники медучреждений территорий ОРЛО недополучили по сравнению с предыдущими месяцами от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стажа их работы, количества отработанных часов и категории каждого медицинского работника.

«И это уже не говоря о том, что эти надбавки смехотворные и составляют суммы 500−2000 рублей в зависимости от количества часов проведенных с больными. В скорой — второму члену бригады запретили с декабря месяца ездить в кабине спереди, можно только в будке, в которой не работают обогреватели» — пишут местные ресурсы.

Также известно, что обогреватель в скорой медицинской помощи не включаются, с целью экономия средств. Так как водители не имеют возможности, ведь даже транспортные средства ремонтируют практически за свой счет.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганской области массово начали увольняться шахтеры. Кадровые изменения происходят на шахте «Комсомольская» в подконтрольном НВФ Антраците. Стоит отметить, что она входит в состав «Востокуголь». В данный момент из-за нехватки рабочей силы функционирует только два участка, и те — не в полную силу.